A 11ª edição do Festival da Linguiça, uma das mais tradicionais festas do calendário formiguense, será realizada neste fim de semana. A festa que ocorrerá no complexo do Terminal Rodoviário terá início na sexta-feira (16) e termina no domingo (18).

Além dos pratos elaborados com a tradicional linguiça produzida em Formiga, o evento também contará com diversas apresentações artísticas.