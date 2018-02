Redação Últimas Notícias

O Festival da Linguiça, que chega a 12ª edição, terá novidades. Neste ano o evento contará com concursos de música e dança.

Os concursos, organizados pela Secretaria Municipal de Cultura, serão realizados com o intuito de criar alternativas de incentivo à música e à dança como forma de expressão artística.

O concurso musical contará com três categorias: sertanejo; bandas e samba, pagode e MPB e o de dança com uma categoria. Os vencedores receberão premiação em dinheiro: R$2 mil para o primeiro lugar; R$1.500 para o segundo lugar e R$1 mil para o terceiro lugar.

Os interessados em participar poderão se inscrever de 19 a 22 de abril. As inscrições serão gratuitas e deverão ser feitas via Correios ou diretamente na Secretaria de Cultura, de 8h às 11h e de 13h às 17h. Além de dados pessoais, os artistas interessados em participar dos concursos deverão fornecer material com produção própria, em CD e DVD.

Os editais dos concursos foram publicados na quinta-feira passada (22) e podem ser consultado no site da Prefeitura . Os trabalhos serão selecionados por uma comissão organizadora que escolherá as cinco melhores apresentações de cada modalidade para concorrer à premiação.

O público que estiver no Festival da Linguiça será o responsável pelo julgamento realizado via internet. A votação ocorrerá após as apresentações das modalidades sendo disponibilizado, em telão um link para acesso ao voto. O tempo de duração da votação será de 20 minutos.

O 12º Festival da Linguiça será realizado no estacionamento do Terminal Rodoviário entre os dias 15 e 17 de junho. Os concursos ocorrerão no segundo dia de festival, no dia 16 (sábado) com início ao meio-dia (para o de samba, pagode e MPB); às 17h (para o de sertanejo) e às 22 horas (para o de bandas). Já o concurso de dança será no domingo, dia 17, com início às 11h.

Dias antes do evento, será feito um sorteio dos selecionados para saber a ordem das apresentações, que terão tempo estimado de 30 minutos para cada artista.