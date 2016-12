Da redação

A Academia Corpo e Movimento está se preparando para mais um Festival Cultural de Dança. São 25 anos de muita dedicação e amor a essa arte.

O espetáculo acontecerá na próxima quarta e quinta-feira (14 e 15), a partir das 19h30, no Space Club.

Esse ano, além do apoio dos pais e amigos e o empenho dos bailarinos e bailarinas, o espetáculo conta com o patrocínio da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig).

“A dança educa e transforma pessoas. Somos gratos a todos os apoiadores e incentivadores do nosso trabalho, é o que amamos fazer e talvez seja por isso que tantas pessoas nos apoiam e acreditam no nosso sonho. Com certeza cada uma delas faz parte desse mundo de arte e cultura que vivenciamos por meio da dança”, destacaram os diretores e coreógrafos Guilherme Moreira e Valéria Montalvão.

A direção da academia convida a todos para prestigiar o evento. Os interessados podem adquirir os convites na Corpo& Movimento localizada à rua João Pedrosa, 133, no Quinzinho. Mais informações pelo telefone (37) 3322-2377.