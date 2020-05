Com 13 edições já realizadas, o Festival de Gastronomia Rural de Itapecerica será realizado de uma maneira diferente em 2020, por meio do sistema de delivery. O evento se tornou, ao longo dos anos, uma verdadeira referência em sua categoria e um grande sucesso, com reconhecimento em toda Minas Gerais.

Diante da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus e a consequente impossibilidade de promover eventos que gerem aglomeração de pessoas, a Prefeitura da cidade, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes, apresentou um novo modelo de festival, que irá utilizar o sistema de entregas em domicílio. Será montado um cardápio, no qual os cozinheiros apresentarão seus pratos, e os clientes farão os pedidos pelo telefone.

O Festival de Gastronomia Rural 2020 – Delivery será realizado de 11 a 14 de junho e o horário de entregas será das 10h às 20h. Em breve será iniciada a divulgação do cardápio, recheado de deliciosos pratos da verdadeira culinária da roça mineira.

O objetivo da iniciativa é manter a realização do festival ininterrupta; oferecer o melhor da comida rural à população, que todos os anos espera ansiosamente pelo evento; e, principalmente, fomentar a economia local, uma vez que a festividade, uma das principais do município, é uma importante fonte geradora de emprego e renda para a cidade.