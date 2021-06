A 26ª edição do Festival de Inverno de Itapecerica começa nesta quinta-feira (24). Por causa das restrições de enfrentamento a Covid-19, o festival será realizado no formato on-line. A edição de 2020 do Festival de Inverno foi adiada por causa da pandemia.

Ao todo, serão 25 atrações culturais nesta edição. O evento contará com a participação de cerca de 100 artistas locais.

Programação

Em entrevista à TV Integração, a secretária de Cultura de Itapecerica, Simone Toledo, falou sobre a programação deste ano.

“Vamos ter a participação das corporações musicais, academias de dança, contação de histórias, oficinas de artesanato, artes e também contaremos com a apresentação do Maurício Tizumba e capitães de ternos de Reinado do Rosário do município”.

O evento será transmitido pelas redes sociais da Prefeitura a partir das 17h. A abertura da festa ficará por conta da apresentação do Recital da Letra da Seresta “A última estrofe” de Candido das Neves, com Joel Reis Cruz.

Haverá também a apresentação musical da Corporação Nossa Senhora das Dores, e apresentação da Orquestra Jovem ‘Dom Sebastião Roque Rabelo Mendes. Fechando a noite, apresentação de recital dos alunos Matheus Martins e Luiz Otavio Prata.

Festival de Inverno

De acordo com a Prefeitura, o Festival de Inverno foi selecionado no edital Mostras e Festivais Artísticos e é viabilizado com recursos da Lei Aldir Blanc, apoio do Governo do Estado de Minas Gerais e do Governo Federal e gestão da Espaço Ampliar.

Fonte: G1 Centro-Oeste