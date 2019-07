A XXV edição do Festival de Inverno de Itapecerica teve início no dia 14 deste mês.

Neste final de semana, ocorrerão as apresentações principais:

No dia 19 (sexta-feira) a apresentação será da banda Blitz, no dia 20 (sábado) os mineiros do Skank sobem ao palco e no dia 21 (domingo) Alcione promete fechar o evento com um show inesquecível.