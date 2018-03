O Lacustre, festival de música autoral criado para incentivar artistas independentes de Lagoa da Prata e região, está concorrendo ao prêmio máximo no Iberian Awards, por meio da Aporfest – Associação Portuguesa Festivais Música.

A classificação ocorreu por meio de voto popular pela internet, destacando o festival da cidade entre os 10 da categoria “Melhor Festival de Música realizado em Países Luso-Hispânicos”.

O anúncio dos vencedores em cada uma das 23 categorias será feito nos dias s 15 e 16 de março em Lisboa, Portugal.

Os ganhadores receberão troféus e um selo do Fórum Internacional de Festivais de Música. O Lacustre, realizado duas vezes em Lagoa da Prata (2015 e 2017), e mais um festival brasileiro foram selecionados nessa terceira edição do Iberian Awards. Também estão concorrendo ao prêmio festivais do Chile, Cuba, Argentina, México, entre outros.