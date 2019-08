Redação Últimas Notícias

Formiga receberá neste sábado (24) o Festival Estação Inverno. Organizado pelo Mr. Rock eventos, o festival ocorrerá na Casa Cultural Claudinê Silvio dos Santos (Casa do Engenheiro) e contará com apresentação de seis bandas, quatro delas, formiguenses.

Beatles, Clube da Esquina, rock dos anos 1960 e 1980, alternativo e autoral serão apresentados no festival. Os beatlemaníacos poderão reviver o frenesi da banda com o show cover dos divinopolitanos Let it Beatles, já os amantes de MPB prestigiarão a apresentação de violão e piano dos músicos de São João Del-Rei, Carlos Otto e Amaury Bassi que interpretarão canções de Clube da Esquina. As apresentações formiguenses serão: 32 dentes (rock anos 1980), Lombo das Agulhas (Rock anos 1960), Último Copo (rock autoral) e Décima Corte (rock alternativo).

A festa terá início às 13h e a entrada do evento será um quilo de alimento não perecível que, segundo os organizadores, será destinado para o Banco Municipal de Alimentos (BMA) que atende diversas entidades do município.