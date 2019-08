O 3º Festival Gastronômico de Córrego Fundo será realizado nesta sexta-feira e sábado (9 e 10), na avenida Verde e terá como tema “Paladares do Brasil”.

O objetivo do evento é valorizar os talentos culturais do município, fortalecendo a identidade gastronômica e desenvolvendo o fluxo turístico na cidade, incentivando a cultura.

Haverá apresentações musicais, dos grupos de convivência atendidos pelo Centro de Referência à Assistência Social (Cras) e de dança das alunas do Studio de Dança e Fitness da professora Camila Couto, e do personal dance Maycon Silva, além de shows musicais, com Edmar e Cia, Frank, Nayra e Alex, Henrique Cunha e Júnior Costa.