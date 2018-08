O 2º Festival Gastronômico de Córrego Fundo acontece na sexta-feira e sábado (10 e 11). O evento terá início a partir das 18h, na avenida Verde.

Com o tema Mundo de Sabores, o 2º Festival Gastronômico terá a praça de alimentação composta por Associações beneficentes do município que trarão comidas típicas dos países: Alemanha, França, Brasil, Argentina, China, Itália, Estados Unidos e Austrália.

A programação conta, também, com apresentações artísticas temáticas, apresentação musical do Terço dos Homens e shows. Franklin e Alexsandro e Karol Shienna se apresentam na sexta-feira. Já, no sábado, os shows são com Bruno César e Henrique Cunha.