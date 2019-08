O 3ª Festival Gastronômico de Córrego Fundo reuniu milhares de pessoas, em uma festa de danças, músicas, cores e sabores. O evento ocorreu na sexta-feira e sábado (9 e 10), na avenida Verde e teve como tema “Paladares do Brasil”. Na oportunidade, foram apresentados os talentos culturais do município, com músicas e danças relacionadas às regiões do Brasil.

Além das apresentações musicais, dos grupos de convivência atendidos pelo Centro de Referência à Assistência Social (Cras) e de dança das alunas do Studio de Dança e Fitness da professora Camila Couto, e do personal dance Maycon Silva, o evento contou com shows musicais, tendo como atrações Edmar e Cia, Frank, Nayra e Alex, Henrique Cunha e Júnior Costa.

Durante toda a programação houve sorteio de brindes para os pais, patrocinados por empresas e profissionais do município. Os brindes foram entregues pela prefeita Érica Leão e pela vice, Jaine Rodrigues.

Nos dois dias do festival comidas típicas das regiões do Brasil foram preparadas e servidas por entidades filantrópicas da cidade. Estiveram presentes os feirantes e produtores caseiros integrantes da Associação dos Artesãos e Produtores Caseiros de Córrego Fundo, o Grupo de Oração, a Associação das Pessoas Especiais de Córrego Fundo, Associação Córrego-fundense de Futebol e o Rotary Club de Córrego Fundo.