Parece até que foi ontem, mas já são 52 anos de história do maior festival de música do Brasil. Ao longo de todo esse tempo o Festival Nacional da Canção encantou, premiou e, acima de tudo, deu espaço para novos talentos.

Em 2022 não será diferente, mais uma edição para ficar guardada na memória. As inscrições já estão abertas. São cerca de R$ 200 mil em prêmios e o tão cobiçado troféu Lamartine Babo.

As apresentações serão presenciais, mas quem mora distante ou fora do Brasil pode participar de forma on-line. As músicas inscritas nesta categoria vão concorrer aos principais prêmios, nas mesmas condições que as presenciais. Compositores e intérpretes de todo o mundo podem participar, desde que cantem em português. Afinal, este é um festival sem fronteiras.

Das músicas inscritas 120 serão selecionadas para as etapas classificatórias, que vão ser realizadas de agosto a setembro em seis cidades do Sul de Minas: Perdões 5 e 6 / 8; Coqueiral 12 e 13 / 8; Três Pontas 19 e 20 / 8; Nepomuceno 26 e 27 / 8; Elói Mendes 2 e 3 / 9. As semifinais e final acontecerão em Boa Esperança nos dias 8, 9,10 e 11 de setembro.