Uma jovem, de 22 anos, foi presa e autuada em flagrante após um feto ter sido encontrado dentro de um vaso sanitário no bairro Santa Rita, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce de Minas Gerais, nesse domingo (6). De acordo com a Polícia Civil, ela responderá por crime de aborto e ocultação de feto.

A mulher chegou a ser encaminhada ao hospital municipal da cidade para que a placenta fosse recolhida para posterior análise da perícia da instituição.

Ela teria confessado ter ingerido um remédio abortivo. Conversas com um homem, suposto pai do feto, foram encontradas no celular dela.

A Polícia Civil, por outro lado, informa que ela foi encaminhada à Delegacia de Plantão de Governador Valadares e exerceu “o direito constitucional de permanecer em silêncio”. “As investigações seguem em andamento e outras informações serão repassadas em momento oportuno”, conclui a nota.