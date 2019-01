O verão uruguaio está só começando, o país terá programação intensa até o final da estação. Nessa época, grande parte dos estados promove shows, festivais gastronômicos e muito mais.

Um dos eventos mais famosos, que tem a participação de toda a população é o carnaval, considerado o mais longo do mundo, por seus aproximados 50 dias de celebração, possui importância pela tradição e reconhecimento a cultura do Uruguai. Nos dias 7 e 8 de fevereiro, acontecem os extraordinários desfiles de chamadas, ou “Desfile de Llamada”, em Montevidéu. O evento traz a avenida 18 de Julio, a principal da capital, mais de 2500 pessoas tocando em uníssono os tambores do Candombe, o que forma a maior bateria do planeta.

Ainda no ritmo de carnaval o “Desfile de Llamada del Interior” acontece em Durazno. O evento que alegra o interior uruguaio num sábado, 16 de fevereiro, é um dos mais importantes dessa região. Convocando mais de 30 grupos de comparsas de todos os estados.

Nas cidades de Colônia e Carmelo acontecem dias 8, 9 e 10 de fevereiro a Festa Nacional da Uva. Onde ocorrerão exposições, espetáculos de artistas nacionais e internacionais, passeio de compras e comida, parque de diversões e diversas brincadeiras para as crianças. A festa tem um perfil bem familiar, portanto é considerada para todas as idades e gosto.

Ainda em Carmelo, no dia 16 de fevereiro acontece o Uva & Vino Point, o evento que corre as cinco regiões do país definidas pelo Ministério do Turismo: Centro Sul, o corredor dos Pássaros Pintados, a região Norte, a região Leste e a Região Metropolitana, traz à pequena Toscana latino-americana diversas atividades para toda a família com entrada livre e gratuita. O intuito é promover junto a população e visitantes a cultura do vinho e gastronomia, por meio da geração de atividades de valor para todos: como Foodtrucks, jogos infantis, degustação de vinhos, feira com produtos locais e shows artísticos. A degustação de vinhos é regulada para maiores de 18 anos convidados a apreciá-los com moderação.

Quem estiver por Rocha nos primeiros dias de fevereiro, 1º e 2 mais precisamente, poderá acompanhar o encontro de artistas de escultura de areia, que ocorrerá na “Playa Bahía Grande” em La Paloma. O 6º “Castillos en la Arena” é uma confraternização entre os artistas de toda América Latina desenvolvedores desse tipo de obra. Organizado pelo Gerenciamento de Destinos de Rocha o acontecimento traz ao turista a oportunidade de ver ao vivo como são as construções das magníficas esculturas feitas com areia.

Voltando a Montevidéu, no dia 2 de fevereiro acontece no parque Rodó, exatamente em “Playa Ramirez” a festa de celebração a Iemanjá. É um ritual onde tradições de origem afro-brasileira se misturam e chamam a atenção do público local. Na celebração é prestada homenagem à Deusa do mar através de oferendas lançadas ao Rio da Prata em baruinhos de madeira.

E terminando o mês, dia 23, na cidade Villa Soriano, no estado de Soriano – que concentra grande parte da beleza natural do país, acontece o “Festival Grito de Asencio”. O estado celebra todo mês de fevereiro a sua importante participação na luta pela independência através de uma marcha a cavalo, percorrendo as principais cidades que testemunham a história, onde se desenvolveu o chamado “Grito de Asencio”. Este evento tradicionalista que chama a atenção em toda a região é organizado pela União de Instituições Tradicionalistas de Soriano, com apoio da Intendência de Soriano.

São muitos os eventos que ocorrem no vizinho durante o período de verão. Caso o visitante estiver por lá pode conferir outras dicas no site www.turismo.gub.uy.