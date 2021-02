Qual a relação entre alzheimer, lúpus e fibromialgia? Apenas uma, as três doenças não têm cura e fazem parte do Fevereiro Roxo, mês destinado à conscientização do diagnóstico precoce para a eficácia dos tratamentos.

Só no Brasil, 1,2 milhão de pessoas são portadoras do alzheimer, doença que provoca a perda das funções neurológicas e cognitivas. A estimativa é que o número de pessoas com alzheimer no mundo seja de 115,4 milhões em 2050, sendo dois terços deles em países em desenvolvimento.

A presidente da Sociedade Mineira de Reumatologia, Mariana Peixoto, diz que apesar de muitos estudos estarem em andamento, o que se sabe é que atividades como música, dança e exercícios físicos ajudam a estimular o sistema nervoso central e podem ajudar na qualidade de vida dos pacientes.

Mariana Peixoto esclarece que o lúpus é uma doença inflamatória e autoimune e que afeta principalmente as mulheres, afro-americanas, hispânicas e asiáticas. A maioria dos pacientes é diagnosticada entre os 15 e os 40 anos, apesar de poder surgir em todas as idades.