A decisão do Governo Federal de liberar os saques nas contas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) pode trazer grande alívio no orçamento das famílias mineiras. E a importância desta situação pode ser medida quando se sabe que, hoje, os mineiros em atraso com suas dívidas superam a média brasileira.

Dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) apontam que 31% das famílias endividadas em Minas Gerais estão inadimplentes, ou seja, que não conseguem pagar suas dívidas no prazo estipulado. A média nacional é 23,6%.

O limite de saque determinado pelo governo para esse ano é de R$ 500, a partir de setembro. Para a economista da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais (Fecomércio MG), Barbara Guimarães, o impacto desse valor vai ser muito pequeno na economia no curto prazo.