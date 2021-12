As redes sociais deixaram de ser um território tranquilo para o presidente Jair Bolsonaro (PL). Uma pesquisa da Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas (FGV) aponta tendência de queda do chefe do Executivo em todas as plataformas.

Agora, Bolsonaro precisa lidar com o crescimento exponencial dos adversários nas plataformas e ainda tentar manter o engajamento que o ajudou no último pleito. Em questão de desempenho, o presidente já aparece tecnicamente empatado com Lula (PT) no Twitter.

No YouTube, Ciro Gomes (PDT) ficou bem próximo no número no engajamento das postagens. Segundo o estudo da FGV, o pedetista chegou a ficar à frente de Bolsonaro em três das sete semanas analisadas. No Instagram, Lula também se aproxima de Bolsonaro. A melhora do petista se deve, segundo a FGV, por conta de posts sobre sua viagem à Europa e a entrevista concedida ao podcast Podpah – que teve mais de 8 milhões de visualizações no YouTube.

Para chegar aos dados, a Fundação analisou 82,2 milhões de interações nos perfis oficiais de Bolsonaro, Lula, Ciro, Marina Silva (Rede), João Doria (PSDB) e André Janones (Avante). As postagens usadas para o estudo foram entre os dias 1 de novembro e 19 de dezembro.