A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) está com processos seletivos em andamento para contratação de diversos profissionais para a administração central e para o Hospital Júlia Kubitschek (HJK). Editais e outras informações estão disponíveis em www.fhemig.mg.gov.br.

As inscrições para o HJK terminam nesta quarta-feira (16) e podem ser feitas por meio deste link. São oferecidas vagas para técnico de nutrição e dietética (40 horas semanais / vencimento básico: R$ 1.700,00), técnico de patologia clínica (30 horas mensais / vencimento básico: R$ 1.322,53) e assistente social (40 horas semanais / vencimento básico: R$ 3.464,43).

Para a administração central estão sendo contratados os seguintes profissionais: engenheiro civil (vencimento básico: R$ 3.464,43), engenheiro eletricista (vencimento básico: R$ 3.464,43), engenheiro clínico, engenheiro / arquiteto orçamentista e engenheiro / arquiteto de segurança do trabalho (todos com vencimento básico de R$ 5.063,65). As inscrições vão até sexta-feira (18/9), por meio deste link.

Os vencimentos básicos informados são acrescidos de vantagens inerentes à função exercida e ao local de trabalho, a serem informadas na etapa de contratação.