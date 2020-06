A FIEMG Regional Centro-Oeste realizou nesta semana, a entrega de cinco mil máscaras de proteção facial confeccionadas pelo SENAI Modatec e mais de 1 mil litros de álcool a unidades de saúde e entidades filantrópicas de Divinópolis. O material de prevenção foi distribuído entre o SAMU, Secretaria de Saúde, UPA, ACCCOM, ADOSTRANS, Clínica Bento Meni, SETTRANS, Lar dos Idosos, Vila Vicentina, Comunidade Sacramento de Amor, Centro Espírita Jesus de Nazaré e o Complexo de Saúde São João de Deus.

A confecção do material está sendo realizada pelo SENAI Modatec, especializado na formação de profissionais para o setor da moda. A expectativa é que 100 mil máscaras sejam doadas em todo estado, destas, 10 mil serão distribuídas pela FIEMG Regional Centro-Oeste, que vai receber o material em remessas semanais. Até o momento, 7.500 máscaras e 1.500 litros de álcool já foram destinados.

O Secretário Executivo do SAMU, José Márcio Zanardi, agradeceu à FIEMG pela ação e afirmou que o material doado será utilizado pelos colabores no atendimento às chamadas da população. “Para o profissional de saúde que está na linha de frente é muito importante o uso de todo material de prevenção para garantir sua saúde e de suas famílias”, enfatizou. Para o SAMU e UPA foram entregues 120 litros de álcool e 400 máscaras.

A Secretaria de Saúde de Divinópolis, através do Secretário Municipal, Amarildo de Souza, recebeu 200 litros de álcool e 800 máscaras que, serão distribuídas aos servidores municipais e pontualmente nas unidades de saúde para atendimento à população. “Essa parceria tem sido providencial para que a gente possa minimizar os impactos dessa pandemia. Reforçando que a economia precisa funcionar, mas, com toda segurança para o cidadão” afirmou.

De acordo com o Presidente da FIEMG Regional Centro-Oeste, Eduardo Augusto Nunes Soares, a FIEMG tem trabalhando incansavelmente com intuito de mitigar os impactos decorrentes da disseminação do vírus, sejam eles econômicos ou sociais. “Entendemos que para a economia voltar a girar, as pessoas precisam estar saudáveis, por isso, a Federação tem se empenhado em contribuir com distribuição desses materiais, reforçando nosso cuidado com a saúde não só de seus funcionários, mas de todos os cidadãos”, ressaltou o líder empresarial.

– Foto: Divulgação Fiemg

– Foto: Divulgação Fiemg

– Foto: Divulgação Fiemg

Fonte: FIEMG