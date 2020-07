Na manhã desta terça-feira (21), a FIEMG Regional Centro-Oeste fez a entrega de mais uma remessa de álcool e máscaras de proteção facial à Secretaria de Saúde de Divinópolis. O Secretario, Amarildo de Souza, recebeu a doação de 700 litros de álcool e 1.600 máscaras, que serão distribuídos nas unidades de saúde de acordo com a necessidade.

O material está sendo desenvolvido pelo SENAI Modatec e desta vez, além das máscaras de TNT comum, que vêm sendo distribuídas à população pelas unidades de saúde, foram produzidas também máscaras de TNT hospitalar, confeccionadas em SMMS Hidrofóbico com elemento filtrante, que atende à resolução RDC Nº379/2020 da ANVISA e poderão ser utilizadas pelos profissionais de saúde na linha de frente de combate ao Coronavirus.

De acordo com o Secretário de Saúde, Divinópolis conta com uma grande quantidade de profissionais que atuam junto às unidades de saúde e precisam trocar as máscaras frequentemente e utilizar o álcool para que não seja propagador do vírus, o que onera muito o Sistema Público de Saúde. “A FIEMG é parceria desde o primeiro momento e mais uma vez a doação é muito bem vinda e providencial; isso nos dá um desafogo para que possamos focar em outras ações de prevenção e combate ao vírus”, enfatizou Amarildo.

Para o Presidente da FIEMG Regional Centro-Oeste, Eduardo Augusto Nunes Soares, esta é mais uma ação da Federação com objetivo de minimizar os efeitos da pandemia, reforçando seu papel social. “A FIEMG, no estado inteiro, tem trabalhado de forma atuante no combate ao vírus e ficamos felizes em contribuir para que a população de Divinópolis esteja cada vez mais protegida”, afirmou.