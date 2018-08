A Fiemg Regional Centro-Oeste recebeu na tarde de terça-feira (31), o senador Antonio Anastasia para um encontro com lideranças políticas, dirigentes de entidades de classe e empresários. Na ocasião, o presidente da Regional, Paulo César Costa entregou ao candidato ao Governo de Minas um documento com as principais demandas da região Centro-Oeste.

O documento foi assinado pelo Grupo Gestor, composto por 16 entidades de classe empresariais de Divinópolis. De acordo com Costa, ao formular este propositivo para o candidato ao Governo de Minas, as entidades cumprem a missão de posicionarem-se sobre temas fundamentais que contribuirão para fortalecer os setores produtivos do Centro-Oeste. “Nossa região possui uma economia forte e diversificada e lidera várias cadeias produtivas no agronegócio, na indústria e no setor de serviços, e Minas mostra alta dependência pelo produto da Região, portanto, fortalecer nossas empresas significa construir as bases para um estado mais forte e dinâmico”, defendeu o Presidente.

As principais demandas apresentadas foram a conclusão da obra da MG-050; a viabilização de liberação de recursos para a conclusão do Hospital Público que atenderá toda a Região Centro-Oeste; a liberação de recursos financeiros para que o pleno funcionamento do Aeroporto Regional seja uma realidade; investimentos para o setor confeccionista da região através do Minas Veste Brasil e promoção de encontros e eventos específicos como forma de alavancar o desenvolvimento econômico do Centro Oeste de Minas, valorizando os seus arranjos produtivos locais, através da realização do “Encontro de Negócios e Empreendedorismo do Centro-Oeste de Minas Gerais”.

Em seu pronunciamento, o senador comentou cada item apresentado e acrescentou a instalação do Gasoduto, que sairá de Queluzito passando pela região Centro-Oeste, chegando a Uberaba o que, segundo o candidato, seria um avanço de competitividade para o setor industrial da região. “Nosso grande esforço será colocar Minas novamente nos trilhos do desenvolvimento. Fazer um trabalho muito forte para, não só colocar as finanças em ordem, mas, com criatividade e credibilidade, devolvermos a autoestima aos mineiros e introduzir outros mecanismos de gestão que possam permitir atrativos de novos empreendimentos, fortalecendo os que já existem, criando um ambiente favorável aos negócios”, finalizou.