Atendendo a solicitação da Diretora Presidente do Complexo de Saúde São João de Deus (CSSJD), Elis Regina Guimarães, o Presidente da FIEMG Regional Centro-Oeste, Eduardo Soares, intermediou, junto ao Presidente da Federação, Flávio Roscoe, a doação de equipamentos e mobiliários de CTI para a unidade de saúde.

Os equipamentos e mobiliários hospitalares, que compõem 2 quartos de CTI completos, são oriundos da desmontagem dos leitos instalados no Mater Dei, de Betim, com o apoio da FIEMG.

Para Eduardo Soares, é um grande alívio que após 6 meses da montagem, os leitos não sejam mais necessários para atendimento de pacientes com Covid-19 e possam ser utilizados para atender à população do Centro-Oeste de Minas. “O CSSJD é o único hospital de Divinópolis que presta atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Pacientes de vários municípios da região dependem dessa unidade. Este ano, a instituição ampliará suas instalações de CTI para ser ainda mais eficaz e resolutiva no atendimento ao paciente e nós ficamos felizes em contribuir”, enfatizou o Presidente da FIEMG Regional.

Ao todo, os equipamentos e mobiliários somam 31 itens, inclusive, com 2 respiradores pulmonares.