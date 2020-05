A Fiemg, por meio do Sesi-MG, adquiriu 300 mil testes rápidos que serão utilizados em uma amostragem em massa entre os profissionais da indústria. O objetivo é auxiliar o setor industrial para que as empresas possam voltar a operar sem, entretanto, colocar em risco a saúde de seus trabalhadores.

Os setores que serão testados inicialmente são os essenciais, como os ligados à produção de insumos para a área de saúde e, também, o de alimentação. “Não vamos limitar a execução desses testes. Faz parte de um processo maior do Sesi para a retomada do trabalho de forma segura, com consultoria para as indústrias e acompanhamento clínico dos casos suspeitos”, explica Cristiane Scarpelli, gerente de Segurança e Saúde no Trabalho e Qualidade de Vida do Sesi.

O setor industrial movimenta quase R$ 130 bilhões todos os anos e é responsável por empregar mais de um milhão de trabalhadores e foi impactado, severamente, pela crise causada pela pandemia da Covid-19.

Com a testagem em massa do setor industrial será possível planejar as melhores estratégias e analisar a real proliferação da doença entre as pessoas. “O uso dos testes vai permitir identificar pessoas que estão positivas e podem ser assintomáticas, por exemplo”, afirma Scarpelli. “Os testes ainda identificam quem já está imunizado ou aquele que deveria estar em monitoramento”, complementa a gerente.