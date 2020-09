Diante da necessidade de estimular o desenvolvimento de pesquisas que buscam uma vacina para proteger a população contra a Covid-19, a Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg) abraça a causa e se une a empresas brasileiras que vão contribuir para o desenvolvimento da imunização que ganhou o nome de UB-612.

Elaborada pela Covaxx, uma unidade da United Biomedical, empresa internacional com unidades nos EUA, China e Taiwan, a vacina terá estudos clínicos no Brasil, conduzidos pelo laboratório Diagnósticos da América (Dasa). A previsão é que o protocolo de testes seja submetido à Anvisa em dezembro.

A Dasa, o grupo de saúde Mafra, a MRV, a Localiza Hertz e o Banco Inter participam do projeto com doações, já totalizando R$ 30 milhões para o desenvolvimento de estudo clínico para validar a vacina. A FIEMG vai mobilizar empresas com interesse em colaborar financeiramente para a realização do estudo.

A frente de trabalho para a validação da vacina da Covaxx contará também com a participação do governo de Minas Gerais para a realização dos testes, uso da tecnologia, definição das pessoas voluntárias e uso dos laboratórios, por meio da Fundação Ezequiel Dias (Funed). Com isso, o Estado terá prioridade na compra da vacina validada.

Como será o estudo

A fase 2 e 3 será realizada com, no mínimo, três mil brasileiros para avaliar se a vacina provoca resposta imune (imunogenicidade), para definir as doses de segurança necessárias e a eficácia da UB-612. Com metodologia inovadora e proprietária, a vacina da Covaxx é baseada em peptídeos e projetada para disparar resposta celular, responsável por uma imunidade mais duradoura, e de anticorpos ao mesmo tempo, estimulando o organismo a produzir alta reação imunológica. Dependendo das respostas dos estudos clínicos, a vacina poderá ser aplicada em dose única.

A Fiemg, por meio Serviço Social da Indústria (SESI), poderá contribuir no processo da aplicação da vacina contra a Covid-19. O Sesi conta com profissionais de saúde capacitados para realizar a imunização, já reconhecidos por toda a indústria mineira. Além disso, tem uma robusta estrutura física com capacidade de atender todo o estado de Minas Gerais.

Fonte: Assessoria Fiemg