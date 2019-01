A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, através da Regional Centro-Oeste realizará, no dia 7 de fevereiro, às 8h, o Café Empresarial “O Líder Fora da Caixa”.

A palestra, voltada para gerentes, gestores, supervisores e lideranças empresariais em geral, será ministrada pela psicóloga e Coach, Margareth Martins.

De acordo com a consultora, liderar é desenvolver, criar possibilidades e, sobretudo, inspirar a equipe, buscando automotivação continuamente. “O verdadeiro líder promove mudanças, atuando com foco em pessoas, formando assim, uma equipe de alta performance”, explicou.

Ainda segundo a palestrante, o evento é indicado para líderes de qualquer área que possuam subordinados direta ou indiretamente e pessoas que almejam cargo de liderança.

A analista de Relações Empresariais da Fiemg Regional, Angela Espíndola conta que Margareth Martins faz parte do quadro de consultores que ministrarão os cursos oferecidos no decorrer do ano. “Estamos desenvolvendo um calendário de treinamentos que vai atender às mais variadas demandas do mercado, nas áreas de finanças, gestão, eSocial, comunicação, vendas, entre outros. Contaremos com renomados profissionais, capacitados para contribuir com o desenvolvimento empresarial da região”, pontuou.

O encontro será realizado no auditório da Fiemg Regional, é gratuito e as inscrições podem ser feitas pela plataforma Sympla ou através do telefone (37) 3690-4400.

A palestrante

Margareth é Coach; Practitioner em PNL; Analista Comportamental em Formação em Eneagrama; MBA Liderança e Gestão Estratégica de Pessoas; graduada em Psicologia; graduada em Administração de Empresas com Ênfase em Recursos Humanos; atua como gerente de Recursos Humanos há 17 anos Consultora de RH; Instrutora de Treinamentos; Palestrante.