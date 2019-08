O empresário da construção civil, Eduardo Augusto Nunes Soares foi apresentado nessa terça-feira (6) à equipe da FIEMG Regional Centro-Oeste como o novo Diretor da entidade. Participaram do encontro, representantes de cada setor de atuação da Regional: Administrativo, Comercial, Comunicação, Saúde e Segurança no Trabalho, Financiamento, Meio Ambiente e Financeiro.

Desde a saída do antigo Diretor, Marcelo Marcos Ribeiro, atualmente Executivo do Sindicato das Indústrias do Vestuário de Divinópolis (SINVESD), em fevereiro deste ano, o cargo estava em aberto.

De acordo com o Presidente da FIEMG Regional Centro-Oeste, Paulo César Costa, residente da cidade de Formiga, a decisão de nomear um novo Diretor estava sendo amadurecida junto ao Presidente do Sistema FIEMG, Flávio Roscoe há algum tempo. “Nesses meses sem um Diretor, sentimos essa necessidade, sobretudo, no que diz respeito à representatividade institucional. Agora vou estar mais presente nas outras cidades que compõem a Regional, nas Unidades e Sindicatos, fortalecendo os laços e parcerias”, afirmou.

Com vasta experiência no associativismo, o novo Diretor é também Presidente do Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Centro-Oeste de Minas (SINDUSCON-CO) e Membro do Conselho Fiscal do Sistema FIEMG. “Nosso objetivo é fortalecer nossa representatividade e governança e trabalhar pelo desenvolvimento de toda cadeia produtiva e aumento da competitividade da indústria do Centro-Oeste”, finalizou.