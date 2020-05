A partir desta terça-feira (26), a Fiemg Regional Centro-Oeste passará por uma mudança de comando. O atual diretor da entidade, Eduardo Soares, assumirá o cargo de Presidente Regional e o atual Presidente, Paulo César Costa, será o novo Diretor. A alternância de cargos já estava prevista para acontecer desde o início da gestão, que se encerra em 2022.

Eduardo Soares é empresário da construção civil, Presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Centro-Oeste de Minas (SINDUSCON-CO) e do Grupo Gestor. Paulo César Costa é empresário do setor confeccionista e Vice-Presidente do Sindicato da Indústria do Vestuário de Formiga (SINDVESF).

O até então presidente Paulo César Costa e Eduardo Soares que assumirá o cargo – Foto: Divulgação Fiemg

De acordo com Paulo César Costa, a alternância dá dinamismo à gestão e promove maior integração entre os presidentes de Sindicato. “Para uma boa gestão é preciso entender as demandas de todos os segmentos industriais e, nada melhor do que alternância da presidência entre os sindicatos da nossa região”, defendeu.

Para o futuro Presidente Regional, Eduardo Soares, o compartilhamento e o diálogo continuarão ditando o norte na nova gestão. “Acredito que a união entre os sindicatos, demais entidades de classe, poder público e empresários vai fortalecer o setor produtivo, transformando o Centro-Oeste num ambiente próspero para os negócios”, enfatizou.