O MEC (Ministério da Educação) divulgou nesta terça-feira (29) o edital para preencher 50 mil vagas remanescentes do Fies (Financiamento Estudantil) para este segundo semestre.

As inscrições serão abertas no dia 6 de outubro e devem ser feitas pelo site do Fies.

De acordo com o edital, as vagas que serão oferecidas são aquelas que não foram preenchidas no decorrer do processo seletivo regular deste segundo semestre.

Poderão se inscrever os candidatos que participaram do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) a partir de 2010 e que não tenham zerado na redação e que tenham renda familiar mensal bruta per capita de até três salários mínimos.