As inscrições para o Novo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) serão encerradas às 23h59 desta sexta-feira (2). O programa oferece créditos para estudantes cursarem o ensino superior em universidades privadas.

Inicialmente, o prazo final estava previsto para quarta-feira 928), mas foi prorrogado pelo Ministério da Educação (MEC).

Em nota, Vicente Almeida, diretor de políticas e programas de educação superior do MEC, explicou que “a decisão foi tomada para não prejudicar os candidatos e instituições, uma vez que cerca de 400.000 inscrições ainda se encontram na fase de preenchimento no Sistema de Seleção do Fies”.

Como se inscrever

Os candidatos devem acessar o site http://fiesselecao.mec.gov.br e clicar em “Primeiro Acesso”. Depois disso, é preciso digitar o CPF e a data de nascimento. O sistema buscará o boletim de desempenho do estudante no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e pedirá que sejam registrados uma senha de acesso e um e-mail. Em seguida, o candidato deve entrar em seu e-mail e abrir a mensagem enviada pelo Fies. Haverá um link de ativação para que o estudante possa se inscrever no programa. Depois de ativar, é preciso retornar ao site do Fies Seleção e clicar em “já sou cadastrado”. Agora, é só digitar a senha e o e-mail cadastrados. O candidato precisará preencher os dados pessoais e informar a renda de cada membro de sua família (que more no mesmo domicílio). Para concluir a inscrição, o estudante deve escolher uma das modalidades do Fies e, em seguida, selecionar até 3 opções de curso. É possível mudar a opção de curso até o dia 2 de março, quando acabam as inscrições.

O que é conceito de curso no Fies?

O conceito de curso é a nota final de qualidade dada pelo Ministério da Educação (MEC) aos cursos de graduação de instituições de ensino superior credenciadas.

Na inscrição do Fies, o sistema pede que o aluno preencha qual a nota do curso no qual o candidato quer estudar. Para descobrir essa informação, é preciso entrar no site http://emec.mec.gov.br/.

Em seguida, basta usar um dos filtros disponíveis. No exemplo a seguir, o objetivo é descobrir o conceito de curso de fisioterapia na PUC-SP:

Passo 1– Clicar em “Consulta avançada” e digitar o nome da instituição, o município, o tipo de credenciamento (se é presencial ou EAD) e o código de verificação.

Passo 2- Após clicar em “avançar”, o sistema mostrará a lista de cursos da instituição. Nesse caso, clicaremos na aba “graduação” e depois em “fisioterapia”.

Passo 3- Depois de clicar no curso, o sistema mostrará vários dados: data de início de funcionamento, carga horária, etc. Na parte “Histórico dos índices do curso”, é necessário ver a linha do ano mais recente e o número que está abaixo de “CC” (Conceito de Curso).

Requisitos

Para disputar as vagas, é necessário cumprir dois requisitos:

ter participado do Enem a partir da edição de 2010 e obtido média aritmética das notas nas provas igual ou superior a 450 (quatrocentos e cinquenta) pontos e nota na redação superior a 0 (zero).

possuir renda familiar mensal bruta per capita de: a) até 3 (três) salários mínimos, na modalidade de financiamento do Fies; b) de 3 (três) a 5 (cinco) salários mínimos, na modalidade de financiamento do P-Fies (quando o agente financeiro é o banco).

Modalidades do Fies

O novo Fies tem duas modalidades:

Fies: Candidatos cuja renda familiar per capita seja de até 3 salários mínimos. Nesse tipo de financiamento, o pagamento será feito com juros zero.

Caso o estudante se encaixe nessa faixa de renda, só poderá participar do P-Fies se não houver vaga para o curso desejado na primeira modalidade.

P-Fies: Candidatos cuja renda familiar per capita esteja entre 3 e 5 salários mínimos. Nessa modalidade, o financiamento é feito por condições definidas pelo agente financeiro operador de crédito (banco).

Pagamento

Os candidatos aprovados no Fies, que tenham renda familiar per capita de até 3 salários mínimos, deverão pagar durante o curso, mensalmente, uma taxa de coparticipação.

Após a conclusão da graduação, o estudante quitará a dívida de acordo com sua realidade financeira. A parcela a ser paga por mês dependerá de sua renda.

Notas de corte

Todos os dias, até o encerramento das inscrições, o sistema do Fies informa a nota de corte parcial de cada curso que participa do programa. Ela é calculada com base no desempenho no Enem de todos os inscritos e o número de vagas disponível.

O candidato pode usar essa nota de corte como referência para escolher um curso em que tenha mais chance de ser aprovado. É possível mudar a opção de graduação até o dia 28 de fevereiro.

Ordem de preferência

Além da nota do Enem, há outros critérios para selecionar candidatos. Em ordem de prioridade, estão os seguintes perfis:

Candidatos que não tenham concluído o ensino superior e não tenham sido beneficiados pelo financiamento estudantil;

Candidatos que não tenham concluído o ensino superior, mas já tenham sido beneficiados pelo financiamento estudantil e o tenham quitado;

Candidatos que já tenham concluído o ensino superior e não tenham sido beneficiados pelo financiamento estudantil;

Candidatos que já tenham concluído o ensino superior e tenham sido beneficiados pelo financiamento estudantil e o tenham quitado.

Resultados

Os resultados serão publicados em 5 de março de 2018 para a modalidade Fies. Para o P-Fies (financiado por bancos), a lista de aprovados sairá em 12 de março.

Prouni

Aqueles candidatos que já são bolsistas parciais do Programa Universidade para Todos (Prouni) podem buscar uma vaga no Fies para financiar os 50% da mensalidade.

Não é permitido que um estudante use o Prouni em uma universidade e o Fies em outra, ao mesmo tempo.

