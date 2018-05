A Federação Internacional de Futebol (Fifa) divulgou nessa segunda-feira (30) a lista de 13 árbitro de vídeo (VAR, na sigla em inglês para “Video Assistant Referee”) com um brasileiro: Wilton Pereira Sampaio.

O juiz da Federação Goiana de futebol é do quadro da entidade há cinco anos e vai compor o grupo com mais dois representantes sul-americanos da Conmebol, um asiático da AFC e nove europeus da Uefa.

Associação Asiática de Futebol (AFC)

Abdulrahman Al Jassim, do Catar

Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol)

Mauro Vigliano (Argentina)

Gery Vargas (Bolívia)

Wilton Sampaio (Brasil)

UEFA

Bastian Dankert (Alemanha)

Felix Zwayer (Alemanha)

Danny Makkelie (Holanda)

Daniele Orsato (Itália)

Massimiliano Irrati (Itália)

Paolo Valeri (Itália)

Pawel Gil (Polônia)

Artur Dias Soares (Portugal)

Tiago Bruno Lopes Martins (Portugal)

No comunicado, a Fifa explica que o critério de seleção foi baseado prioritariamente na experiência dos árbitros na função em suas respectivas confederações e na bem sucedida participação em diversos seminários e torneios promovidos pela entidade. Os 13 desempenharão diferentes funções no processo de arbitragem com o auxílio de vídeo.

Além dos que aparecem na lista, alguns dos outros 36 árbitros e 63 assistentes confirmados no último dia 29 de março também poderão ser escalados no VAR.

