A Fifa definiu as condições para a liberação de jogadores para a disputa das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar 2022, que estão marcadas para começar na semana que vem em meio a preocupações por conta do aumento nas taxas de infecção pelo novo coronavírus (covid-19), dificuldades de deslocamento e regras de quarentena.

A Confederação Sul-americana de Futebol (Conmebol) anunciou no mês passado que a competição começaria em outubro e que já tinha a aprovação da Fifa.

Muitos dos principais jogadores de grandes clubes europeus estão envolvidos nos jogos, incluindo Lionel Messi do Barcelona, e Neymar, do Paris St. Germain, que foram convocados por Argentina e Brasil, respectivamente.

A Fifa disse na quinta-feira (1º de outubro) que as regras normais de liberação dos jogadores seriam aplicadas, mas com exceções.