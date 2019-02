O Comitê de Ética da Fifa anunciou nessa quarta-feira (27) que suspendeu o dirigente Boniface Mwamelo, de Zâmbia, por aceitar suborno para manipular vários jogos internacionais em 2010. O ex-vice-presidente e tesoureiro da Federação de Futebol de Zâmbia também recebeu uma multa de 10 mil francos suíços (R$37,3 mil).

Mwamelo foi considerado culpado por parte da Câmara de Justiça do Comitê de Ética da Fifa por ter aceitado subornos e, assim, violado o Código de Ética. A entidade que comanda o futebol mundial não mais dados sobre os casos que envolvem o dirigente zambiano.

A investigação sobre Mwamelo foi aberta pelo Comitê de Ética no dia 18 de outubro de 2017 e foi finalizada nesta quarta-feira com o anúncio da suspensão do dirigente de qualquer atividade relacionada ao futebol, tanto nacional como internacional, pelo resto de sua vida.

O país já passou por outros casos de fraude no futebol. Vários jogadores da Zâmbia foram condenados em tribunal na Finlândia em 2011 pelo envolvimento com apostadores de Cingapura. A partir daí, a Fifa investigou a Federação de Futebol do país africano por permitir que alguns destes jogadores participassem de partidas domésticas quando eles estavam suspensos em todo o planeta como resultado do caso finlandês.