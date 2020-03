A fila de veículos com idosos a serem vacinados neste sábado (28) no Terminal Rodoviário de Formiga é grande, se estendendo pela avenida Rio Branco até a ponte do bairro Engenho de Serra.

O “Drive-thru” é realizado com pessoas dentro do carro, ou seja, as equipes aplicarão as doses de vacina somente em idosos que estiverem dentro de veículos. Ou seja, para evitar a aglomeração de pessoas por causa da disseminação do coronavírus.

Na próxima semana, assim que mais vacinas chegarem a Formiga, a administração municipal divulgará como será a aplicação das doses nos postos de saúde.