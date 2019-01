Antonio Hamilton Rossell Mourão, filho do vice-presidente general Hamilton Mourão, foi promovido a assessor do presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, que assumiu o cargo nessa segunda-feira (7). A informação foi confirmada pela assessoria do BB.

Rosell Mourão receberá um salário entre R$30 e R$35 mil, mais que o dobro do que ganhava anteriormente.

Assessor da instituição financeira há 18 anos, nos últimos 11, fez parte da diretoria de Agronegócios. Ele vai acompanhar o presidente nesta área.

Ele é formado em administração de empresas e possui pós-graduações em agronegócios e em desenvolvimento sustentável.

De acordo com o estatuto do BB, o presidente tem direito a nomear três assessores. Pela tradição, ele se cerca de especialistas na área jurídica, de comunicação e do agronegócio.

Em nota, o Banco do Brasil informou que “o cargo é de livre provimento da Presidência do BB e a nomeação atende aos critérios previstos em normas internas e no estatuto do Banco”.

Segundo o presidente do BB, Novaes, o funcionário possui excelente formação e capacidade técnica.

“Antônio é de minha absoluta confiança e foi escolhido para minha assessoria, e nela continuará, em função de sua competência. O que é de se estranhar é que não tenha, no passado, alcançado postos mais destacados no Banco”, diz a nota.

O assunto “Filho de Mourão” está na tarde desta terça-feira (8) entre os mais comentados do Twitter.

Grande parte dos usuários destaca o que veem como contradição com o discurso do presidente Jair Bolsonaro e sua equipe de defesa da meritocracia, pelo “fim da mamata” e contra o “aparelhamento” das estatais.