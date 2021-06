Um ciclista de Sorocaba (SP) pedalou 365 quilômetros até Aparecida (SP) em 24 horas para prestar uma homenagem à mãe Antônia, que morreu de complicações de uma doença em dezembro de 2019.

O treinador de ciclismo Bruno Goia, de 31 anos, contou que se preparou durante três semanas para o desafio e, na véspera do aniversário da mãe, se lançou ao ‘caminho da Toninha’, nome que ele deu ao percurso.

“Foi difícil. É um pouco complicado se preparar, porque é muito mais psicológico. Tem que estar preparado fisicamente, mas administrar a cabeça é muito maior. Eu parti com um sentimento de tristeza por homenagear alguém que não está mais entre nós”, comenta.

Segundo Bruno, Antônia já havia se curado de um câncer de mama em 2005 e tratava uma outra doença há alguns anos. Ela tinha uma complicação intestinal inflamatória e crônica que afeta o revestimento do trato digestivo, chamada de doença de Crohn. No fim de agosto de 2019, a mãe teve uma infecção urinária e isso fez com que ela ficasse muito fraca.