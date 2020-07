Um homem norte-americano foi condenado a 30 anos de prisão por ter espancado o próprio pai, de 92 anos, até à morte. Ao justificar o crime às autoridades, Douglas Novak afirmou que pensava que seu pai “era um vampiro”.

Durante o júri, Novak contou que após ter ciência do “lado sombrio” do pai, o espancou até a morte em sua casa, localizada em Hempfield, no estado norte-americano da Pensilvânia. Logo após, arrastou o corpo para sua cama. Por lá, ficou dois dias ao lado do pai “à espera que ele acordasse para poder lhe pregar uma estaca no coração, porque é assim que se matam os vampiros”, conforme relatou ao juiz.

Enquanto isso, Douglas acendeu uma série de velas ao redor da cama e iniciou um ritual com o objetivo de “prender” o espírito do pai. As velas acabaram causando um incêndio, que alertou as autoridades e permitiu a descoberta do crime macabro.

O advogado do homem alegou que Novak sofre de distúrbios mentais, como transtorno bipolar e esquizofrenia, e que não tomou sua medicação quando atacou o pai. Porém, a acusação afirmou que em seu primeiro interrogatório, o homem tinha confessado que atacou o pai por ele ter lhe tirado o telefone celular.