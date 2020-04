O 5º Pelotão do Corpo de Bombeiros foi solicitado na noite dessa sexta-feira (10) para resgatar um filhote de gato em Formiga.

O felino havia caído em uma tubulação de aproximadamente 3 metros que passa por dentro de uma parede de um terraço chegando a uma caixa coletora de esgoto no pavimento térreo.

O animal ficou preso dentro da tubulação e o único acesso para resgatá-lo sem ferimentos, seria quebrando parte da parede e da tubulação.

Com a autorização da proprietária do imóvel, os bombeiros iniciaram os trabalhos e com utilização de equipamentos de salvamento conseguiram resgatar o felino, que não apresentava lesão.