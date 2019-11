arrow-options Reprodução/Instagram Stan Lee é considerado o pai de todo o universo Marvel

Marvelmaníacos que estão de olho na Black Friday para completar a coleção talvez não precisem esperar tanto. Isso porque entre as ofertas do dia do site da gigante varejista Amazon estão todos os filmes das duas primeiras fases do MCU (Universo Cinematográfico da Marvel, na sigla em inglês).

