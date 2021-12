O primeiro fim de semana de dezembro amanheceu nublado no Centro-Oeste de Minas. Nos próximos dias, o céu deve seguir encoberto e as cidades poderão registrar pancadas isoladas. Os termômetros devem variar entre 15°C e 29°C, com um aumento gradual da temperatura ao longo do fim de semana.

Segundo o professor de Climatologia do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), Leandro de Godoi Pinton, a condição climática é resultado da influência de um corredor de umidade proveniente da Amazônia, que passou pela região.

“Atualmente, esse canal está posicionado no norte do estado. Ainda assim, a combinação do ar úmido deixado pelo sistema no Centro-Oeste mineiro, junto ao aquecimento em superfície, contribui para uma atmosfera local instável, o que favorece a formação de muitas nuvens e aumenta a possibilidade de chuva isolada”, descreveu Pinton.

Neste sábado (4), a variação deve ser de 27°C a 29°C nas máximas e 17°C a 18°C nas mínimas. Já no domingo (5), as máximas atingem valores entre 29ºC e 30ºC e as temperaturas mínimas variam entre 17ºC e 19ºC.