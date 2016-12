O fim de semana de Natal será marcado pelo calor. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura máxima deverá chegar aos 33ºC, em Formiga.

Devido ao forte calor poderá ocorrer pancadas de chuva e trovoadas isoladas durante a tarde. A temperatura mínima poderá chegar aos 17ºC.

Alerta para o tempo seco, ao amanhecer a umidade relativa do ar será de 56% e no decorrer do dia poderá chegar a 27%.

Durante a noite de Natal, não há previsão de chuva.