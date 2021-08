Máximas de até 31°C são esperadas para o fim de semana no Centro-Oeste de Minas; mínimas não devem ser menores do que 10°C. Segundo a climatologista Alcione Wagner, os dados da previsão são normais para o mês de agosto.

A especialista explicou que a região está sob influência de uma ampla circulação anticiclônica e que o fenômeno deve durar uma semana. Por isso, as temperaturas devem ficar elevadas e a umidade do ar baixa.

Não há previsão de chuvas para a região e a umidade pode ficar abaixo dos 30% no período da tarde, por isso, a climatologista alertou para o risco de queimadas e incêndios florestais.

“Com a baixa umidade do ar, a escassez de chuvas e a vegetação seca, os riscos de queimada aumentam. Elas contribuem para o aumento do calor, da poluição do ar e podem causar danos à saúde da população”, alertou.