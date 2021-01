O fim de semana no Centro-Oeste de Minas Gerais será com pancadas de chuva. De acordo com o climatologista Ruibran dos Reis é aguardado na região para os próximos dias sol com algumas nuvens e chuvas durante a tarde e à noite.

As “chuvas de verão”, pancadas de chuva fortes e rápidas, ocorrem por causa das altas temperaturas combinadas com a grande umidade do ar. Segundo o climatologista, a ocorrência destas chuvas era esperada.

“Já esperávamos grandes ‘pancadões’ de chuva à tarde e à noite, durante o verão. Aquela chuva intermitente, que é quando tem chuva durante o dia todo, a gente provavelmente não vai presenciar durante esse período”, explicou Ruibran.

Sábado (9): Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante a tarde e à noite. Temperaturas entre 17°C e 32°C.

Domingo (10): Sol com algumas nuvens e pancadas de chuva durante à tarde e à noite. temperaturas entre 18°C e 33°C.

Fonte G1