Altas temperaturas e céu parcialmente nublado marcam o fim de semana no Centro-Oeste de Minas Gerais. Em algumas cidades, as máximas podem chegar aos 33ºC.

De acordo com Ruibran dos Reis, climatologista do Climatempo, a diminuição da nebulosidade é um resultado da massa de ar quente, que também faz com que a umidade relativa do ar sofra uma queda.

A umidade fica em estado de alerta na região durante o fim de semana, variando entre 25% e 70%. Confira algumas recomendações para a segurança e saúde da população nos dias secos:

Ingerir bastante líquidos;

Evitar a realização de atividades físicas enquanto expostos ao sol, especialmente ao final da manhã e início da tarde;

Permanecer em locais arborizados e protegidos da luz solar;

Evitar aglomerações e ambientes fechados;

Uso de protetor solar, bonés, chapéus e guarda-sol

Ainda de acordo com o climatologista, é possível que as chuvas voltem à região na segunda-feira (9).