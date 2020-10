Uma frente fria neste sábado (10) faz com que o fim de semana prolongado com o feriado de Nossa Senhora Aparecida tenha previsão de chuvas nas cidades do Centro-Oeste de Minas. No entanto, as temperaturas continuam altas na região, podendo atingir os 40ºC.

A partir deste domingo (11), a previsão é tempo nublado e pancadas de chuva. O climatologista Ruibran dos Reis, do Climatempo, explicou que as primeiras chuvas da primavera costumam ser fortes.

“Devido ao forte calor e a disponibilidade de umidade, é muito comum nesta época do ano a formação de nuvens cúmulo-nimbos, que atingem uma estrutura vertical de até 15 km de altura, organizando fortes chuvas com raios, rajadas de ventos e granizos”, conta.

As temperaturas são altas nos próximos dias, com as máximas variando entre 38ºC e 40ºC. As mínimas sofrem uma leve queda por conta do sistema frontal, e podem atingir os 15ºC em algumas cidades, enquanto as demais ficam entre 16ºC e 18ºC.