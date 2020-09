As altas temperaturas seguem durante o fim de semana nas cidades do Centro-Oeste de Minas Gerais. Segundo o climatologista Ruibran dos Reis, do Climatempo, a previsão é de tempo quente e ensolarado.

Ruibran explicou que uma massa de ar quente está atuando sobre o estado de Minas Gerais desde o dia 23 de agosto e deve seguir até dia 22 de setembro, data que marca o início da primavera em 2020.

A previsão para o fim de semana é de céu claro, sem chuvas. A umidade relativa do ar caiu ainda mais que nas últimas semanas e pode registrar entre 18% e 65%, e deixa a região em estado de atenção em relação ao tempo seco.

Assim como na segunda semana de setembro, as temperaturas seguem marcando de três a quatro graus acima da média histórica.