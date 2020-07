O fim de semana no Centro-Oeste de Minas será de umidade relativa do ar em estado de alerta, segundo dados do Climatempo.

As concentrações de partículas de água no ar podem variar entre 38% e 80%, a depender o período do dia, índice abaixo do indicado pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Além disso, a temperatura máxima nos próximos três dias fica em torno dos 26°C e a mínima aproxima dos 12°C. Com isso, o tempo fica ensolarado no fim de semana.

O climatologista Ruibran dos Reis explicou que a frente fria que passou pela região nesta semana está se deslocando e nesta sexta-feira (10) se encontra no litoral norte do Rio de Janeiro.