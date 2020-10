O penúltimo fim de semana de outubro será de temperaturas amenas e chuvas moderadas nas cidades do Centro-Oeste de Minas Gerais.

De acordo com Ruibran dos Reis, climatologista do Climatempo, as pancadas de chuva são causadas por áreas de instabilidade na região, resultado de uma frente fria que vem se espalhando pelo Sudeste do país.

A previsão é de tempo nublado com chuvas a partir da tarde. A umidade relativa do ar fica entre 45% e 85%.

Em relação às temperaturas, a expectativa é que nenhuma máxima atinja os 30ºC durante o fim de semana. De acordo com o Climatempo, o índice é entre 25ºC e 27ºC. As mínimas devem variar entre 13ºC e 16ºC.