A previsão do tempo indica calor e chance de pancadas de chuva para o fim de semana nas cidades do Centro-Oeste de Minas. Depois de alguns dias com pouca chuva, a chegada de uma frente fria na região deve provocar aumento na nebulosidade entre esta sexta-feira (11) e domingo (13).

De acordo com o climatologista Ruibran dos Reis, as chances de precipitação devem ser maiores a partir deste sábado (12). O especialista também destaca que a cidade de Formiga pode registrar índices relevantes de chuva.

“Podemos ter pancadas de chuva à tarde e à noite na região, acompanhadas de raio e rajadas de vento em alguns momentos”, afirma Ruibran.

A climatologista Alcione Wagner complementa que a expectativa é que o calor típico do verão continue nos próximos dias, com chance de os termômetros atingirem os 35ºC em alguns locais nesta sexta-feira.