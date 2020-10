A Secretaria Municipal de Gestão Ambiental informa que o recolhimento de lixo em Formiga será normal nesta sexta-feira (30) e no sábado (31), diante do ponto facultativo para alguns setores do serviço público.

Já na segunda-feira (2), (Feriado Nacional), não haverá coleta de lixo na cidade, devido ao Dia de Finados.

Desta maneira, é importante que moradores e comerciantes não coloquem resíduos nas calçadas nesse dia.

O recolhimento será retomado na terça-feira (3), nos horários costumeiros. A administração municipal reforça o pedido para que os cidadãos embalem corretamente o lixo. Vidros, materiais cortantes e máscaras descartáveis devem ser colocados em embalagens seguras e com identificação.