Da Redação

O inverno começou há uma semana e mostrou o motivo pelo qual veio. O frio que prevaleceu durante os últimos dias seguirá no final de semana, os termômetros deverão variar entre 9ºC e 24 ºC. Não há previsão de chuva.

As baixas temperaturas deverão prevalecer também na próxima semana que poderá marcar temperaturas mínimas de 8ºC e máximas de 24ºC, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). No decorrer da semana a temperatura máxima poderá atingir até 18ºC, em determinados dias.

A umidade relativa do ar poderá chegar a 41% na parte da tarde, durante os próximos dias.

Para esta sexta-feira (30), a previsão é de céu claro a parcialmente nublado com névoa seca, durante a tarde a temperatura poderá chegar a 24ºC, á noite os termômetros chegam a 9ºC.